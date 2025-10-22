啟德天璽．天第2期單日沽6伙　套現逾2.88億　最貴四房9228萬沽

新地（0016）旗下啟德天璽．天第2期今日（22日）招標沽6伙，單日套現逾2.88億元。是次成交為四房單位，成交金額由3,012萬元至9,228萬元，成交呎價由33,172元至41,381元。



四房戶9228萬沽

當中成交金額及呎價最高為第1座 (Sky Tower) 36樓A單位，屬四房雙套房及工作間及化妝間連私人電梯大堂間隔，實用面積2,230平方呎，連1個車位，成交金額為9,228萬元，呎價為41,381元。

新地（0016）旗下啟德天璽．天。

提供584伙 設有兩座大樓

項目第二期設有兩座大樓，合共提供584伙單位。當中細分為3個區域，戶型涵蓋一至四房單位，實用面積296至4306平方呎。當中一房涉210伙，實用面積296至308平方呎；兩房涉189伙，實用面積443至612平方呎；三房涉21伙，實用面積787平方呎；四房涉158伙，實用面積874至2,230平方呎。另設6伙特色單位，實用面積2765至4,306平方呎。