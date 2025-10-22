「供平過租」差幅一成屋苑料增至26個　美聯：呢個大型屋苑最抵供

美國於上月重啟減息，本港大型銀行跟減八分之一厘，不單有助減輕業主的供樓支出，同時亦令「供平過租」的差距幅度擴大。美聯物業分析師岑頌謙指出，據美聯143個成份屋苑計算，「供平過租」差幅（即每月供款平過月租的幅度）超過1成的屋苑，由9月初未減息前的16個（佔約11.2%），增至現時的19個（佔約13.3%）。而目前最抵供的屋苑為南豐新邨，該屋苑「供平過租」約26.3%。



市場預期美國聯儲局於下周及12月的議息會議均會進一步減息，假設本港未來再減息八分之一厘，屆時供樓平過租樓超過一成的屋苑更將會進一步增至26個屋苑（佔約18.2%）。



143個成份屋苑中 「供平過租」差幅超過一成的屋苑數目及佔比

南豐新邨「供平過租」高達26.3%

岑頌謙續稱，減息令「供平過租」屋苑數目增加而且幅度擴大。在指標屋苑之中，南豐新邨「供平過租」約26.3%，較未減息前差距擴大約1.2個百分點。

據美聯資料，以南豐新邨一個實用面積391平方呎的單位為例，9月份平均呎租為43.5元，每月租金約17,009元。不過以同類單位，以及7成按揭及30年還款期計算，每月供款為12,542元，反映供樓金額較租金明顯低出26.3%。假設息口進一步回落0.125厘，每月供款更將跌至12,346元，「供平過租」將會再擴大至27.4%。

金獅花園、得寶花園、河畔花園等「供平過租」超2成

至於大圍金獅花園、九龍灣得寶花園供樓分別平過租樓約21.8%及約21.6%，沙田河畔花園、堅尼地城嘉輝花園受減息帶動而令「供平過租」差距突破2成。值得留意，薄扶林的置富花園、荃灣的荃灣中心及沙田的好運中心「供平過租」幅度更擴大約1.4個百分點。

減息令屋苑「供平過租」情況擴大

「供平過租」的情況於細單位更為普遍

值得留意，上述「供平過租」屋苑不乏細價盤。事實上，「供平過租」的情況於細單位更為普遍。據差估署最新8月份資料顯示，實用面積430平方呎或以下(A類)細單位私宅租金回報率達3.7%，今年一直於約3.6至3.7厘之間窄幅上落，比起年內H按封頂息率的3.375厘至3.5厘水平為高，即意味著「供平過租」。由於細單位租金回報率一般相對較高，入場成本又相對較低，尤其吸引長線投資者選購。

岑頌謙補充，市場現時預期年底前美國將會減息2次合共0.5厘，而本港亦有機會進一步調低最優惠利率，預期本港H按封頂利率亦將隨之下降。「供平過租」的情況將進一步擴大，這不僅會吸引不少用家租轉買，亦會吸引長線投資者入市，為樓市帶來有力支持。