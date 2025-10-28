深水灣道66號申建2幢超級豪宅、涉1.65萬呎　兩年前豪斥36億買入

霸菱亞洲私募基金創辦人莊佳誠（Jean Salata）於2023年5月份斥資36億購入的深水灣道66號屋地，最新向城規會提出重建計劃，申請放寬上蓋面積限制，以重建2幢獨立屋，總面積1.65萬平方呎，即每呎樓價達21.8萬元，預計於2029年落成。



項目現為6幢4層高的獨立屋，於1990年落成，至今樓齡僅約35年。項的地盤面積約2.2萬平方呎，擬將用地上蓋面積限制由25%放寬至37%，並以地積比約0.75倍重建兩幢樓高3層的獨立屋，總樓面面積涉及約1.65萬平方呎。

採階梯式建築風格、多層式綠化設計

項目將採取階梯式的建築風格重建，並會提供私人室外游泳池及花園，大量採用多層式綠化設計，包括垂直綠化牆等，以柔化建築形態，與周邊環境融合。

值得留意，地盤內兩幢獨立屋的面積差距相當大，其中1號獨立屋面積超過1萬平方呎，遠遠大於2號獨立屋，1號獨立屋設有健身房、音樂娛樂房及按摩房等。

2023年5月買入價36億、呎價21.81萬

資料顯示，深水灣道66號豪宅項目由6幢洋房組成，原由珠寶品牌MaBelle創辦人馬墉傑家族持有，在2023年5月份以36億元易手，成交呎價高達約21.81萬元。馬墉傑家族早於1979年12月以1,150萬元購入上址，即持貨43年，帳面大賺34.85億元，升值逾310倍。

承接新買家為霸菱亞洲私募基金創辦人莊佳誠（Jean Salata）。莊佳誠為智利人，早於90年代來港工作。而2022年3月份，瑞典私募股權公司殷拓集團，以68億歐元收購霸菱亞洲投資基金，令莊佳誠資產急升至429億港元，並於今年打入福布斯香港富豪榜第15位。