美國減息｜中原按揭：減P周期完成　預期明年H按息口進一步下跌

美國聯儲局(FED)決定減息0.25厘，將聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間，屬於連續兩季度減息，議息結果符合市場預期。各大銀行今日﹙30日﹚亦宣布減P，其中龍頭滙豐宣布減P 0.125厘，港元最優惠利率回到5厘。



中原按揭董事總經理王美鳳表示，目前H 按息以P按為基準之封頂息率計算，銀行減P令目前新按及供樓人士的按息均可同步下降，P下降0.125厘後，市場按息由3.375%減至3.25%（以H+1.3% 封頂P-1.75%）計，供樓負擔進一步減輕。

中原按揭董事總經理王美鳳。

銀行基本活期存款息率降至零水平 減P周期完成

王美鳳預期，年內市場按息維持約3.25%水平，減息周期持續，是次銀行進一步下調存貸息率0.125厘後，去年至今銀行減P幅度已累達0.875厘，已抵銷對上一次加息周期之加幅亦為0.875厘，銀行基本活期存款息率亦降至零水平，存息已減無可減，相信減P周期已完成; 然而美息未來續跌本港減息期仍延續，按息下跌步伐視乎未來拆息回落速度。

H按息口明年或進一步下跌

按照現時H按計劃封頂息，當未來1個月拆息跌至低於1.95%，按息將會跌穿封頂息而進一步下降。若年內及明年美國進一步減息，美息下跌將逐步推低港元拆息水平，預期明年按息或可進一步下跌 。

平均按揭額450萬 每月供款減310元、利息減469元

王美鳳表示，目前H 按息以P按為基準之封頂息率計算，銀行減P令目前新按及供樓人士的按息均可同步下降，P下降0.125厘後，市場按息由3.375%減至3.25%（以H+1.3% 封頂P-1.75%）計；舉例，以貸款額100萬、30年期計算，減息0.125厘後H按封頂息3.25%計，每月供款由4,421減至4,352元，每月供款減少69元或1.6%。

以目前新造按揭平均按揭額約450萬計，減息0.125厘，每月供款由19,894減少至19,584元，節省310元 (1.6%)，利息支出減少469元。減P有助供樓人士及置業上會人士減輕供款負擔，最低月入要求亦由39,788降至39,168元，門檻降低$620或1.6%。