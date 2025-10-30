美國減息｜會德豐黃光耀：減輕供樓、企業融資成本

美國聯儲局(FED)決定減息0.25厘，將聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間，屬於連續兩季度減息，議息結果符合市場預期。各大銀行今日﹙30日﹚亦宣布減P，其中龍頭滙豐宣布減P 0.125厘，港元最優惠利率回到5厘。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，減息有助減輕供樓及企業融資成本。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，聯儲局宣布再度減息0.25厘，金管局亦隨即下調基本利率，香港主要銀行亦宣布跟隨下調港元最優惠利率，有助減輕供樓及企業融資成本；加上股市暢旺，差估署樓價指數連升4個月，帶動用家與投資者加快入市，推動樓市穩步向好。

集團旗下灣仔核心全新現樓項目SPRING GARDEN立即受惠。而集團的鐵路上蓋項目SEASONS系列、啟德現樓項目MONACO系列、DOUBLE COAST及MIAMI QUAY，以及KOKO HILLS近日成交亦持續理想，並將按市況推出旗下全新優質項目，回應市場需求。