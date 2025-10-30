美國減息｜貸款額500萬每月供少345元　經絡：即時減輕供款壓力

美國聯儲局(FED)決定減息0.25厘，將聯邦基金利率降至3.75厘至4厘之間，屬於連續兩季度減息，議息結果符合市場預期。各大銀行今日﹙30日﹚亦宣布減P，其中龍頭滙豐宣布減P 0.125厘，港元最優惠利率回到5厘。



經絡曹德明：即時減輕供款壓力

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，滙豐銀行下調最優惠利率（P），業主可進一步節省利息開支，即時減輕供款壓力，同時亦可增加市民入市信心，有望帶動樓市交投量增加，促進經濟及樓按市場的復甦。隨著息口回落至合理水平，部分銀行對按揭業務取態已轉為積極，配合政府近年多項樓按放寬措施，對樓按市場帶來正面影響。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

減息後每月供少345元

以滙豐銀行為例，假設貸款額500萬元、年期為30年。減息前，P按息率及H按封頂息率為3.375厘，每月供款為22,105元，入息要求為44,210元；減息後，實際按息下調至3.25厘，每月供款將減少345元至21,760元，入息要求將減少690元至43,520元。

曹德明續指，2022年至2023年的加息周期，美國累計加息11次，合共5.25厘，本港銀行累計僅加息5次，合共0.875厘。今次本港銀行第5度下調最優惠利率（P），在本輪減息周期中已累計減息5次，合共0.875厘，意味著最優惠利率（P）已回復至加息周期前的水平。理論上，本港銀行的「減P周期」已正式結束。

一個月HIBOR報接近兩個月維持3厘以上

拆息方面，由於本港銀行體系總結餘由今年6月初約1,764億元回落至現時約542億元，推動HIBOR反覆回升。今日一個月HIBOR報3.42厘，接近兩個月維持在3厘以上水平。

曹德明表示，雖然美息再度回落，但幅度不大，美聯儲於12月才開始停止縮減資產負債表，加上本港銀行體系總結餘暫時仍維持約542億元，使HIBOR回落空間相對有限，除非再有資金流入本港銀行體系，HIBOR或有望反覆回落，惟短期內難以重返6月份低至近半厘的低水平。現時銀行對按揭業務取態轉趨積極，推出不同種類的按揭計劃以及相關優惠，曹德明建議，有意置業人士可根據自身財務狀況及對利率的預期，選擇最合適的按揭計劃。