CCL微升0.14%企穩141點、創69周次高　中原料樓價逐步上升

中原城市領先指數CCL最新報141.29點，按周升0.14%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，9月重啟減息後，樓價走勢向好，CCL向上升穿140點，近3周更企穩141點以上水平，指數為2024年6月底後的69周次高。



隨著新盤銷情理想，發展商開始部署提價，二手買賣亦暢旺，而且昨天(10月30日)美國及本地銀行宣佈年內第二次減息，中美元首會面釋放正面訊息，料短期樓價繼續逐步上升。第四季CCL向上挑戰143.02點，現時相差1.73點或1.22%。



2025年樓價暫時累升2.65%

今年5月拆息回落，樓價見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升4.54%，2025年樓價暫時累升2.65%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報142.49點，按周微升0.04%。CCL(中小型單位)報141.19點，按周升0.15%。CCL Mass及CCL(中小型單位)分別為2024年6月底後的70周及69周次高。CCL(大型單位)報141.83點，按周升0.12%，連升3周共2.14%，指數創2025年2月初後的38周新高。

四區方面，二升二跌。新界西CCL_Mass報129.94點，按周升0.77%，連升3周共1.93%，指數創2024年7月底後的66周新高。港島CCL_Mass報141.48點，按周升0.58%，指數為2024年6月底後的70周第5高。九龍CCL_Mass報139.54點，按周跌0.48%，連跌2周共0.89%，指數仍為2024年8月初後的64周第5高。新界東CCL_Mass報155.73點，按周跌0.61%，結束2周連升，指數仍為2024年6月初後的73周第5高。

2025年計，八大樓價指數全線齊升，CCL暫時累升2.65%，CCL Mass升3.16%，CCL(中小型單位)升3.06%，CCL(大型單位)升0.70%，港島升2.10%，九龍升4.28%，新界東升4.95%，新界西升1.23%。