CCL按周升1.18%　報141.92點創68周新高　分析：息口下調刺激樓市

中原城市領先指數CCL最新報141.92點，按周升1.18%，創2024年6月底後的68周新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，息口下調，加上新盤熱賣，刺激樓市氣氛，CCL連升2周共1.41%。本周八大指數齊升，是2025年7月底後12周以來首見，全部指數均已經收復今年內跌幅。第四季CCL上望143.02點，現時只相差1.10點或0.78%。



CCL較5月低位升5%

楊明儀指，今年5月拆息回落，樓價開始見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升5.00%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升5.21%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升4.46%，較2021年8月191.34點歷史高位跌25.83%。

中原城市領先指數CCL最新報141.92點，按周升1.18%。（中原數據）

CCL Mass按周升1.06% 創68周新高

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.52點，按周升1.06%。CCL(中小型單位)報141.99點，按周升1.03%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.61%及1.49%，指數同創2024年6月底後的68周新高。CCL(大型單位)報141.59點，按周升1.97%，指數創2025年2月初後的35周新高。

港島區連升兩周 九龍區按周升逾2%止跌

四區樓價方面，港島CCL_Mass報144.48點，按周升0.43%，連升2周共5.91%，指數創2024年5月中後的73周新高。九龍CCL_Mass報140.80點，按周升2.02%，結束2周連跌，指數創2024年7月初後的66周新高。新界東CCL_Mass報156.59點，按周升0.10%，指數為2024年5月中後的74周次高。新界西CCL_Mass報128.82點，按周升1.05%，終止3周連跌，指數為2024年12月初後的45周第4高。

今年八大樓價指數全線齊升

今年八大樓價指數全線齊升，樓價由跌轉升，有望結束過去3年八大指數按年齊跌的局面。CCL暫時累升3.11%，CCL Mass升3.90%，CCL(中小型單位)升3.64%，CCL(大型單位)升0.53%，港島升4.26%，九龍升5.22%，新界東升5.53%，新界西升0.36%。