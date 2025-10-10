CCL按周升0.24%、報140.27點創61周新高　分析：樓價開始見底微升

中原城市領先指數CCL最新報140.27點，按周升0.24%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，施政報告對樓市有正面支持，而且受惠減息及股市造好，樓市氣氛轉旺，刺激買家的入市信心，CCL重上140點以上，創出2024年8月初後的61周新高。



整體樓價逐步回升趨勢明顯，CCL目標挑戰143.02點，現時相差2.75點或1.96%，期望第四季內達到。



CCL較5月低位升3.78%

楊明儀指，今年5月拆息回落，樓價開始見底微升，CCL較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升3.78%，今年樓價暫時累升1.92%。指數較今年3月財案前134.89點低位升3.99%，較去年9月首次減息前135.86點低位升3.25%，較2021年8月191.34點歷史高位跌26.69%。

CCL Mass按周升0.55% 創66周新高

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報142.02點，按周升0.55%，指數創2024年6月底後的66周新高。CCL(中小型單位)報140.54點，按周升0.46%，指數創2024年7月初後的65周新高。CCL(大型單位)報138.86點，按周跌0.91%，結束2周連升。

四區樓價三跌一升 港島區反彈

四區樓價維持三跌一升局面。港島CCL_Mass報143.86點，上周大跌逾3%，今周反彈5.45%，升幅是2019年6月(327周)以來最大，指數創2024年5月中後的72周新高。九龍CCL_Mass報138.01點，按周跌0.53%，連跌2周共1.16%。新界東CCL_Mass報156.43點，按周跌1.20%，指數仍為2024年5月中後的73周次高。新界西CCL_Mass報127.48點，按周跌1.42%，連跌3周共1.70%。

2025年八大樓價指數計，CCL今年累升1.91%，CCL Mass升2.82%，CCL(中小型單位)升2.58%，CCL(大型單位)跌1.41%，港島升3.82%，九龍升3.14%，新界東升5.43%，新界西跌0.69%。