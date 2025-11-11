信置油塘柏景峰開價　首批150伙折實均價14588元　一房最平423萬

由信和置業（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE今日（11日）公布首張價單，涉及150伙，折實平均呎價14,588元。



值得留意，鄰近柏景峰的另一新盤、由保利置業（0119）及尚嘉控股合作的油塘高超道新盤朗譽，在2022年11月開價，當時首批128伙，均實平均呎價17,938元，入場開放式戶最平413.95萬元。反映柏景峰首批較3年前推盤的朗譽，折實平均呎價平19%。



毗連新盤朗譽3年前首批17938元 柏景峰平19%

信置執行董事田兆源指出，柏景峰首張價單較同區新盤有約兩成折讓，最快明日對外開放參觀，下周展開首輪銷售，料有7成用家，其餘3成為投資者，定價參考市區新盤，又預告加推將有提價空間。

信置田兆源：折讓兩成、預告提價加推 下周首輪開賣

首批150伙戶型涵蓋一房至兩房，當中包括41伙一房及109伙兩房，實用面積為293至431平方呎，扣除15%折除優惠，折實售價則由約423.64萬元至659.34萬元，折實呎價由13,513元至15,298元。

入場一房293呎、折實423.64萬

柏景峰入場一房屬第3座6樓C7室，實用面積293平方呎，扣除15%折扣後，折實價423.64萬元，折實呎價為14,459元；而入場兩房為第1座6樓A9室，實用面積370平方呎，扣除最多15%折扣後，折實價499.97萬元，折實呎價為13,513元。

油塘新盤柏景峰（黃色建築物）及朗譽（紫色建築物）。（網上圖片）

↓↓1座28樓A5室兩房經改動示範單位↓↓

涵蓋開放式至三房

柏景峰提供748伙，當中開放式佔68伙，實用面積269平方呎；一房佔168伙，實用面積293至300平方呎；兩房佔458伙，實用面積370至445平方呎；三房佔32伙，實用面積578平方呎，另設17伙平台戶，實用面積260至540平方呎，以及5伙天台，實用面積430至578平方呎。