信置油塘新盤柏景峰擬日內開價　料涉150伙、主打一至兩房

由信和置業﹙0083﹚、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE今日（5日）公布最新部署。信置執行董事田兆源表示，日內開價以及對外開放示範單位，料首張價單涉150伙，主打一至兩房。



擬日內開價 料涉150伙

田兆源續指，定價方面參考港島區及啟德新樓盤，又指項目有單位可望海景，料日後實用呎租或高見50元，料可不少投資者，至於目前查詢當中三成為投資者。

信置執行董事田兆源。

↓↓1座28樓A5室兩房經改動示範單位↓↓

涵蓋開放式至三房

柏景峰提供748伙，當中開放式佔68伙，實用面積269平方呎；一房佔168伙，實用面積293至300平方呎；兩房佔458伙，實用面積370至445平方呎；三房佔32伙，實用面積578平方呎，另設17伙平台戶，實用面積260至540平方呎，以及5伙天台，實用面積430至578平方呎。