信置油塘新盤柏景峰設748伙　主打一房至兩房　最細特色戶260呎

由信和置業﹙0083﹚、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE今日（3日）上載樓書，項目合共748伙，涵蓋開放式至三房，當中主打一房及兩房單位，佔項目單位總數逾8成。



信和置業執行董事田兆源表示，柏景峰鄰近港鐵油塘站，日內將公布最新部署及開放示範單位予傳媒參觀。

柏景峰提供748伙，分兩座大樓，單位實用面積由260至578平方呎，戶型涵蓋開放式至三房戶型，亦設連平台特色戶、或天台特色戶。當中第一座標準樓層一梯8伙，第二座標準樓層一梯5伙。

涵蓋開放式至三房

當中開放式佔68伙，實用面積269平方呎；一房佔168伙，實用面積293至300平方呎；兩房佔458伙，實用面積370至445平方呎；三房佔32伙，實用面積578平方呎，另設17伙平台戶，實用面積260至540平方呎，以及5伙天台，實用面積430至578平方呎。

最細一房連平台戶260平方呎

當中最細為第2座5樓B2室，實用面積260平方呎，屬一房，連146平方呎平台。至於最大一伙為第1座6至42樓A1室，實用面積578平方呎，屬三房，當中42樓B1室屬連天台戶，設290平方呎天台。