佳明粉嶺北映薈周六招標30伙　購指定單位及車位　送比亞迪電動車

佳明集團（1271）旗下粉嶺北映薈Nexus Grand，將於周六（15日）起以招標形式發售30伙，並上載首張車位價單，價格由125萬至130萬元。



佳明集團營業及市務總監馮倩平稱，以招標形式發售的30伙，涵蓋1房及2房戶，實用面積由274至392平方呎，她補充，項目首張車位價單，涉及住宅部分內13個附設專屬充電器之車位及2個電單車車位，車位價格由125萬至130萬元，約4厘回報。

比亞迪電動車價值15.5萬

另外，發展商推出項目「Nexus Dream 明醒你」1+1=3 限量優惠。發展商為購入指定物業的買家以及指定車位之買家，如符合運輸署「一換一」計劃要求，可選獲贈一架總價值約15.5萬元「一換一」價格之比亞迪Atto 2電動車一輛，名額五個，先到先得。

左起美聯集團行政總裁(住宅)馬泰陽、佳明集團營業及市務總監馮倩平。

設有住客會所及基座商業部份

粉嶺北映薈Nexus Grand設有兩層住客會所CLUBNEXUS，二樓設天際空中花園，提供寬闊綠化空間。另外，項目設有基座商業部份，總樓面面積約1,500平方呎，可容納4間商戶，部署日後開放招租。

佳明於五年前斥1.4億購入地盤

項目前身為粉嶺戲院，原由理想集團持有。佳明集團於2020年以1.4億元購入上述地盤，面積約6,781平方呎，地積比率5.32倍，可建一幢17層高商住樓宇，住宅樓面約34,338平方呎，商業面積約1,733平方呎。