佳明粉嶺北映薈明開放VIP參觀示位　擬下周招標賣特色戶｜多圖

佳明集團（1271）旗下粉嶺北映薈Nexus Grand，今日（7日）首度開放一伙清水交樓標準示位予傳媒參觀。發展商表示，下周將推部分特色或高層戶招標出售。



下周將推出部分特色或高層戶

佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，明日率先開放示位予VIP參觀，本周日正式開放給公眾。她進一步透露，下周將推出部分特色或高層戶，以招標形式出售，並視乎招標結果再決定未來部署。

馮倩平續指，項目鄰近多間本地大學，因此近期接獲的查詢中，超過三成為投資者，意欲放租作學生宿舍。

美聯物業營運總監張子存預計，該盤呎租可達42至45元，甚至突破至50元。

美聯物業營運總監張子存（左）、佳明集團營業及市務總監馮倩平（右）

露台屬三合一設計

最新開放的示範單位參考18樓E室為藍本搭建，屬無改動示範單位，實用面積287平方呎，採一房間隔。樓高3.5米，客廳為長方形設計，客廳及飯廳長約4米，方便靈活擺放傢俬。露台為三合一環保露台，配以雙趟門落地玻璃設計，提升採光。

露台屬三合一設計。

開放式廚房家電齊備 睡房設大玻璃幕牆

單位採開放式廚房，設有白色廚櫃，配備蒸焗爐、煮食爐、抽油煙機及洗衣機等品牌家電。浴廁採用白色雲石及木紋櫃，淋浴與坐廁區域乾濕分離。主人睡房空間寬闊，附設大玻璃幕牆，玻璃幕牆部份採用雙層中空隔熱玻璃，提升採光及空間感。項目部份高層單位可遠眺聯和墟一帶翠綠山景。

設有住客會所及基座商業部份

項目設有兩層住客會所CLUBNEXUS，二樓設天際空中花園，提供寬闊綠化空間。另外，項目設有基座商業部份，總樓面面積約1,500平方呎，可容納4間商戶，部署日後開放招租。

佳明於五年前斥1.4億購入地盤

項目前身為粉嶺戲院，原由理想集團持有。佳明集團於2020年以1.4億元購入上述地盤，面積約6,781平方呎，地積比率5.32倍，可建一幢17層高商住樓宇，住宅樓面約34,338平方呎，商業面積約1,733平方呎。