佳明粉嶺新盤命名「北映薈」　全盤90伙、一房面積最細274呎

佳明集團（1271）旗下粉嶺聯發街1號住宅項目，今日（6日）正式命名為北映薈Nexus Grand，提供90伙，涵蓋一房及兩房。項目關鍵日期為2026年1月31日，約3個月樓花期。



項目全盤90伙 已取得入伙紙

佳明集團營業及市務總監馮倩平表示，項目全盤90伙，實用面積由274至392平方呎，涵蓋一房及兩房，當中一房占八成。另設天台特色戶，實用面積介乎287平方呎至384平方呎。

馮倩平續指，項目已獲批預售樓花同意書，現已接近現樓，並已取得入伙紙。另外，觀乎粉嶺聯和墟近9年缺乏新盤供應，因此區內住宅剛需強，項目陸續接獲不少區內業主、投資客及專才查詢。

大機會月內開價及銷售

為回應市場需求，她透露項目最快今日上樓書，預計短期內開放一伙清水示位，大機會本月內開價及銷售。價錢將參考東鐵沿線新盤，如沙田區，而首批單位將以較吸引的價格推出。

談及市況，馮倩平指進入減息周期後，留意到發展商新盤銷售「有價有量」，最新樓花存量亦跌至6.2萬伙，創四年新低。因此她相信，發展商未來開價將更進取，亦料明年樓市發展較今年更好。

代理料投資者比例將不少於三成

項目亦夥美聯作獨家代理。美聯集團行政總裁(住宅)馬泰陽表示，施政報告推動北都發展，將大幅提升區內物業價值。另外近期樓市轉好 ，減息後市民入市意欲加強。他透露，項目查詢熱烈，當中大部分為區內客，亦不乏國內及學生客。馬泰陽亦料，該項目的投資者比例將不少於三成。

佳明於五年前斥1.4億購入地盤

項目前身為粉嶺戲院，原由理想集團持有。佳明集團於2020年以1.4億元購入上述地盤，面積約6,781平方呎，地積比率5.32倍，可建一幢17層高商住樓宇，住宅樓面約34,338平方呎，商業面積約1,733平方呎。