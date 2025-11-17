普通話拼音買家入市破1.1萬宗、涉1100億　呢兩個新盤佔比高達50%

整體樓市氣氛持續回暖，吸引大批內地買家積極入市。中原地產數據顯示，以普通話拼音登記的買家，已連續八個月錄得逾千宗，10月錄得1,369宗成交（一、二手私人住宅），按月升7.3%，總入市金額達155.7億元，比9月增加17%，創去年11月後11個月新高。



值得留意，10月份全港402個屋苑均錄得普通話拼音買家入市，其中兩個單幢新盤，包括九龍城瑧博錄59宗，西半山The MVP則有55宗，分別佔樓盤整體成交約51.3%及49.1%。



普通話拼音買家入市、連續八個月錄逾千宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，減息效應逐步顯現，加上「供平過租」的情況，不少「專才」加快入市，部分更由租轉買，推動樓市升溫。另一方面，北水持續流入香港，不僅支撐股市，同樣對樓市形成支持作用，帶動內地客購買力回升，上月普通話拼音買家平均斥資1,137萬元，連升四個月，較6月低位870萬元反彈三成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

將軍澳日出康城71宗居首

10月全港402個屋苑均錄得普通話拼音買家入市，其中將軍澳日出康城以71宗居首；九龍城瑧博錄59宗，西半山The MVP則有55宗，分別佔樓盤整體成交約51.3%及49.1%。而近日新盤焦點啟德天璽‧天亦吸引普通話拼音買家，17宗成交中佔7宗。

啟德天璽‧天

九龍區錄595宗、最受普通話拼音買家青睞

分區方面，九龍區最受普通話拼音買家青睞，錄595宗；港島區347宗；新界東、西分別為232宗及195宗。若以全港173個樓市片區劃分，十大最受歡迎地區包括啟德新區、康城、西半山、九龍城、深水埗、北角、紅磡、何文田、大埔墟及黃竹坑，合共錄559宗成交，佔整體四成。其中啟德新區最受追捧，普通話拼音買家佔124宗，佔區內成交240宗的一半，即平均每兩名買家，就有一名為普通話拼音買家。

若以首20個最多普通話拼音買家的地區比例計算，南昌站最高，28宗成交中有20宗來自普通話拼音買家，佔比達七成，主要集中於匯璽及維港滙兩大新晉豪宅，各錄10宗。黃竹坑比例亦達57%。

豪宅市場同樣獲內地資金追捧，上月一、二手市場共錄71宗逾5,000萬元的大額成交，較9月的53宗增加逾三成。其中普通話拼音買家佔24宗，比例高達44%，並創11個月新高。最大宗成交為西半山The MVP兩伙頂層特色戶（29樓A室及30樓A室），合共實用面積5,951方呎，以2.66億元成交，呎價逾4.4萬元。買家由兩人聯名購入，其中一人英文名字為普通話拼音。

陳永傑表示，今年首10個月，全港私人住宅錄得46,182宗買賣登記，普通話拼音買家佔11,290宗，佔比24%，按年升逾兩成，總入市金額突破千億至1,097億元。陳永傑預期，隨着市道持續復甦、新盤熱銷，樓價走勢呈U型反彈，全年普通話拼音買家成交量有望突破1.3萬宗，金額料達1,300億元，勢連續兩年創歷史新高。