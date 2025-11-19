新世界、華潤北都元朗南住宅項目動工　提供1800伙

新世界（0017）積極推進北部都會區發展，加快釋放農地價值。該集團與華潤置地（海外）共同發展的北都元朗南住宅項目，首幅用地於最近完成補地價後隨即動工，兩項目合共可提供約1,800伙住宅單位。



資料顯示，該項目在11月初落實完成補地價，涉及涉及金額4.45億元，每平方呎樓面補地價約1,589元，較同區項目4年前補地價金額大跌約7成。



CEO黃少媚：引入戰略合作夥伴 加快釋放農地價值

新世界發展執行董事兼行政總裁黃少媚表示，新世界發展目前擁有佔地約1,500萬平方呎土地面積的農地儲備，不少位於北都的優質地段，是次動工儀式標誌著集團在北都的發展邁進重要一步，為股東創造最大價值之餘，亦配合國家規劃，全力支持北都發展。集團日後將繼續透過不同途徑，加快釋放農地價值，同時積極引入戰略合作夥伴，提升整體發展效益並加快資金回籠。

華潤：北都是香港未來發展新引擎

華潤置地副總裁兼華潤置地（海外）主席常穎表示，北部都會區是香港未來發展的新引擎，粵港澳大灣區建設的關鍵支點。華潤置地（海外）堅守駐港央企初心，積極響應國家重大戰略與特區政府規劃部署，推動元朗南住宅計劃成功落實，為北部都會區建設添磚加瓦，為香港民生改善與經濟社會發展貢獻更大力量。

新世界發展與華潤置地（海外）合作發展的元朗南住宅項目，位處北都「高端專業服務和物流樞紐」，毗鄰發展成熟的元朗市中心，生活配套完善，坐享鐵路優勢。項目總樓面面積約72萬平方呎，將分階段發展，其中首幅用地已完成補地價，可建樓面面積近28萬平方呎，可提供約700伙住宅單位，預計於2027財年推售。