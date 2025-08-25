新世界元朗南項目第一期料補地價4.4億 呎價1570元 平同區7成
撰文：李明珠
北部都會區持續發展，發展商開始進行補地價。新世界發展（0017）與華潤置地的元朗南住宅項目第一期，最新完成補地價，涉及金額4.4億元，每平方呎樓面補地價約1,570元，較同區項目4年前補地價金額大跌約7成。
市場消息指，新世界目前優先就元朗南住宅項目中一幅較細的地盤補地價，預計為項目的第一期。而地政總署顧及市況等因素，近日已批出補地價約4.4億元，每平方呎樓面補地價僅1,570元。
較同區4年前低價低出6至7成
翻查資料，同區元朗南對上的補地價項目，可以追溯至2021年。嘉里（0683）就元朗南兩幅農地補地價，即現已發展為朗天峰及朗日峰，當時每平方呎樓面補價分別為4,637及5,421元。相較之下是次新世界元朗南項目補地價較4年前地價，大幅回落6至7成。
另外，亦較2016年恒地元朗南尚悅．方每平方呎樓面補地價約1,830元，低出約14％。
共同開發15萬呎用地 可建樓面面積72萬呎
新世界與華潤置地早於2022年10月簽署北部都會區項目合作意向書，探討共同開發區內農地的可行性。2023年簽署的合作協議，主要就北都共同發展制定框架，其中兩幅位於元朗南一帶，佔地近15萬平方呎的用地將先行發展，可建樓面面積共約72萬平方呎，提供約1,800伙住宅單位。
