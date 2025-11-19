紀惠湯文亮劈價1.2億、展沽貨決心　南區赤柱灘道8號豪宅索價4億

由湯文湯擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，最新大劈價，旗下南區赤柱灘道8號物業，最新意向價由今年5月份的5.2億元，減價至4億元，降價高達23%或1.2億元。該物業涉及3幢3層高低密度住宅，共9個單位及設有10個車位。



該豪宅物業地盤面積約26,600平方呎，現有實用面積約18,852平方呎，以現狀部份交吉及部份連租約出售。

合共9個單位 意向價4億元

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，物業意向價由原本5.2億元下調至4億元，大幅下調意向價約 23%，充分展現出售決心。

他又指，同業主於赤柱灘道10A-B號與本物業相鄰的3項物業亦已迅速售出，充分反映該地段的市場需求及高端住宅的投資潛力。業主持貨收租逾30年，現誠意放售，並歡迎洽談還價。

赤柱灘道8號項目涵蓋3幢低密度住宅，均為3層設計，每層實用面積約2,095平方呎，並附設私人泳池，距離赤柱正灘僅約1分鐘步程。該物業共提供9個住宅單位及10個車位，總實用面積約18,852平方呎，最大可重建面積可達19,950平方呎。

湯文亮胞姐廖湯慧靄持有

資料顯示，該物業的註冊業主為WISDOM DEVELOP LIMITED（拓惠有限公司），其公司董事包括廖湯慧靄、廖偉芬及廖偉麟三人，均為紀惠集團核心關聯人士。值得留意的是，廖湯慧靄為紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮之胞姐。

據了解，紀惠集團早於1988年以2,050萬元買入該物業，其後在2019年以5億元作內部轉讓。