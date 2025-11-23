新世界佐敦瑧爾兩天累收逾600票　超額認購逾8倍

新世界（0017）佐敦廣東道新盤項目瑧爾，周末兩天累收逾600張入票，以首兩張價單63伙計算，超額認購逾8倍，當中不乏大手投資者，約30%入票者有意認購全層三個單位。另外，亦有超過一半入票者為港漂人士，為回應市場需求，將會於日內上載銷售安排，落實於本周開售。



該盤上周四（20日）開價，首批涉及30伙，折實平均呎價為20,610元。首批30伙，戶型涵蓋14伙一房單位及16伙兩房，價單售價614.7萬元至988.6萬元，折實售價則由約491.7萬元至790.8萬元，折實呎價由19,284元至24,382元。

而在周六（22日）加推2號價共33伙，折實平均呎價為22,857元。包括20伙1房單位﹑2伙1房連天台戶﹑10伙2房梗廚戶﹑1伙2房梗廚連天台戶，大部份單位處於20樓或以上，實用面積介乎249至380平方呎，價單定價介乎655.5萬元至1,271萬元，呎價介乎26,224元至33,447元，計及最高折扣20%，折實後售價介乎524.4萬至1,016.8萬元，折實呎價介乎20,979元至26,758元。