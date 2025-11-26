佐敦新盤瑧爾周五賣63伙、明晚截票　暫收逾1200票、超購逾18倍

新世界（0017）佐敦新盤瑧爾將於本周五（28日）「晒冷式」盡推全盤63伙，折實平均呎價為21,762元，總值約4.14億元，當中大手客最多可購9伙。發展商表示，截至下午3時，項目累收逾1,200示，超額認購逾18倍，並將於明晚6時截票。



發展商表示，有超過30%入票者有意認購全層三個單位，更有超過一組入票者表示有意認購9伙。項目仍預留12伙於B組時段發售。另外亦有超過60%入票者為港漂人士。

周五發售的63伙，包括33伙1房戶、5伙2房開放式廚房戶、19伙2房梗廚戶、6個特色單位，實用面積212至380平方呎，價單定價614.7萬至1,271萬元，價單呎價24,108至33,447元，折實售價491.7萬至1,016.8萬元，折實呎價19,284至26,758元。當中有60伙折實售價低於900萬元。

周五銷售共分4組（員工、S、A及B組）進行銷售，當中新世界集團員工組別可購1至3伙；S組買家最少購買同一樓層之A,B及C單位，最多可購9伙；而A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。