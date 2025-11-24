新世界佐敦瑧爾周五「晒冷式」盡推全盤63伙 大手客最多購9伙
撰文：蔡偉南
出版：更新：
新世界（0017）佐敦新盤瑧爾，將於本周五（28日）「晒冷式」盡推全盤63伙，大手客最多可購9伙，該盤將於周四晚上6時截票。周五發售的63伙，折實平均呎價為21,762元，總值約4.14億元。
發展商表示，周五發售的63伙，包括33伙1房戶、5伙2房開放式廚房戶、19伙2房梗廚戶、6個特色單位，實用面積212至380平方呎，價單定價614.7萬至1,271萬元，價單呎價24,108至33,447元，折實售價491.7萬至1,016.8萬元，折實呎價19,284至26,758元。當中有60伙折實售價低於900萬元。
周五銷售共分4組（員工、S、A及B組）進行銷售，當中新世界集團員工組別可購1至3伙；S組買家最少購買同一樓層之A,B及C單位，最多可購9伙；而A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。
該盤上周四（20日）開價，首批涉及30伙，折實平均呎價為20,610元。首批30伙，戶型涵蓋14伙一房單位及16伙兩房，價單售價614.7萬元至988.6萬元，折實售價則由約491.7萬元至790.8萬元，折實呎價由19,284元至24,382元。
而在周六（22日）加推2號價共33伙，折實平均呎價為22,857元。包括20伙1房單位﹑2伙1房連天台戶﹑10伙2房梗廚戶﹑1伙2房梗廚連天台戶，大部份單位處於20樓或以上，實用面積介乎249至380平方呎，價單定價介乎655.5萬元至1,271萬元，呎價介乎26,224元至33,447元，計及最高折扣20%，折實後售價介乎524.4萬至1,016.8萬元，折實呎價介乎20,979元至26,758元。
+1
新世界佐敦瑧爾兩天累收逾600票 超額認購逾8倍新世界佐敦瑧爾加推33伙 折實入場費524.4萬元 平均呎價22857元新世界佐敦瑧爾首批30伙 折實均價20610元 一房入場費491.7萬佐敦瑧爾預告明開價、首批不少於30伙 兩房示位曝光採大地色主調新世界佐敦瑧爾明開兩房示位參觀 大手客有意買一層3伙收租新世界佐敦新盤瑧爾本周內開放示位 同步開價、首批料不少於30伙