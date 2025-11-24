新世界佐敦瑧爾周五「晒冷式」盡推全盤63伙　大手客最多購9伙

新世界（0017）佐敦新盤瑧爾，將於本周五（28日）「晒冷式」盡推全盤63伙，大手客最多可購9伙，該盤將於周四晚上6時截票。周五發售的63伙，折實平均呎價為21,762元，總值約4.14億元。



發展商表示，周五發售的63伙，包括33伙1房戶、5伙2房開放式廚房戶、19伙2房梗廚戶、6個特色單位，實用面積212至380平方呎，價單定價614.7萬至1,271萬元，價單呎價24,108至33,447元，折實售價491.7萬至1,016.8萬元，折實呎價19,284至26,758元。當中有60伙折實售價低於900萬元。

周五銷售共分4組（員工、S、A及B組）進行銷售，當中新世界集團員工組別可購1至3伙；S組買家最少購買同一樓層之A,B及C單位，最多可購9伙；而A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。

該盤上周四（20日）開價，首批涉及30伙，折實平均呎價為20,610元。首批30伙，戶型涵蓋14伙一房單位及16伙兩房，價單售價614.7萬元至988.6萬元，折實售價則由約491.7萬元至790.8萬元，折實呎價由19,284元至24,382元。

而在周六（22日）加推2號價共33伙，折實平均呎價為22,857元。包括20伙1房單位﹑2伙1房連天台戶﹑10伙2房梗廚戶﹑1伙2房梗廚連天台戶，大部份單位處於20樓或以上，實用面積介乎249至380平方呎，價單定價介乎655.5萬元至1,271萬元，呎價介乎26,224元至33,447元，計及最高折扣20%，折實後售價介乎524.4萬至1,016.8萬元，折實呎價介乎20,979元至26,758元。