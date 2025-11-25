佐敦新盤瑧爾暫收逾1000票、超購逾14倍　大手客擬買9伙投資

新世界（0017）佐敦新盤瑧爾，將於本周五（28日）「晒冷式」盡推全盤63伙，折實入場491.7萬元起。發展商表示，項目累收逾1,000張票，以全盤63伙計，暫超購逾14倍。



逾一組入票者有意認購9伙

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，有逾三成入票者有意認購全層三伙，更有逾一組入票者有意認購9伙，同時會預留12伙於B組時段發售。另外亦有逾六成入票者屬港漂。

至於明年推盤方面，何家欣指明年上半年推3盤，當中不掛除以現樓形式推大圍柏傲莊III涉約500伙、九龍塘玫瑰街項目涉100伙、佐敦官涌街項目涉60伙。

夥中原開設旗艦店

為配合項目銷售，亦夥中原開設旗艦店，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「搶人才」計劃吸引大量內地及海外人才來港，令租賃需求大增。惟市場租盤不多，求過於供下租金居高不下，「供平過租」情況進一步擴大，租金回報率亦跟隨上漲。