宏福苑五級火｜油塘新盤柏景峰明日次輪銷售順延 涉150伙
撰文：黃祐樺
出版：更新：
大埔宏福苑昨日發生五級火警，導致至少44人死亡，包括1名消防員。有發展商決定順延周五的新盤大型銷售。
由信置（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE，原定明日（28日）展開次輪銷售150伙。發展商表示，次輪銷售將會順延，稍後將會更新銷售安排，及公布新的銷售日期。
原定明日次輪銷售150伙
原定明日展開的次輪銷售150伙全數為標準單位，包括29伙1房、119伙2房、以及2伙3房1連儲物室單位。若扣除最高15%折扣，該批單位折實價由427.4萬至950.7萬元，折實呎價由14,108至16,448元。
入場費427.4萬起
入場單位為3座8樓C7室，實用面積293平方呎，一房間隔，折實價427.4萬元，折實呎價 14,589元。最低呎價單位為1座6樓A8室，實用面積375平方呎，兩房間隔，折實價529萬元，折實呎價14,108元。
