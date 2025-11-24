中原施永青：住宅樓市確認見底　料上升浪持續六年、升幅可達85%

近月本港住宅樓市出現回穩情況，有地產界人士認為樓市已見底，並作出樂觀預測。本地龍頭地產代理中原集團創辦人施永青，今日（24日）發表專欄文章評論住宅樓市，他認為本港住宅市道已確認見底回升，並以貨幣、利率、供應等因素評估未來上升浪的走勢，預期這個上升浪可持續六年，由2025年升至2031年。與低位134.89點相比，升幅可達 85%。



施永青指出，樓市的一個特色是周期性明顯，市場一旦復甦，升勢通常會持續一段時間。所謂一段時間，不是指三兩個月，而是起碼持續三至五年。

對比97亞洲金融風暴 本輪樓市跌浪相對溫和

今次樓市回落前後只跌了三年，跌幅約有三成。相比97亞洲金融風暴後的那次回落，幅度小很多，維時也短很多。97至03年間，香港住宅樓價跌了七成，跌勢持續了六年。一般而言，樓價跌得愈厲害，反彈的勢頭亦會愈強勁。由於今次樓價跌得相對溫和，所以施永青估計今次樓價的反彈也會比較溫和。

2003年中原城市領先指數的低位在31.77點，升至2021年的高位是191.34點，一共升了159.57點，升幅高達五倍。施永青預計今次的升幅不會這麼高，但起碼可以升逾上次的高位。即中原城市領先指數191.34點水平，與今年3月的低位134.89點相比，升幅可達41.85%。又指這是最起碼的升幅，實際升幅視乎今次上升浪可以維持多久。

料CCL可升至250點 較2025年低位上升85%

施永青預計，這個指標可在三年內達到，如上升浪可持續多三年，即升至2031年， 中原城市指數（CCL）可升至250點水平。施永青預期這個上升浪可持續六年，由2025年升至2031年。與低位134.89點相比，升幅可達 85%。

中原創辦人施永青。

施永青認為他的推論並非全無客觀基礎。首先，他指出，這個升幅並非完全來自樓市自身，而是來至貨幣貶值。港元與美元掛鈎，而美元貶值將是下一階段金融市場的主旋律，港元將陪同美元一起貶值。

如港利率跟隨美息下降 資金流入房地產市場

與此同時，他指出，美國為了挽救經濟以及減輕債務負擔，不得不將利率維持在一個較低的水平。美國的經濟增長能維持在2.5%以上已算不錯，美息應維持在這個水平以下，才能對經濟起促進作用。如果香港的利率隨美息一起下降，將有更多的資金流入房地產市場。

再者，香港的經濟已逐漸適應中美角力的緊張形勢，找到了自己的角色，發揮到自己的功能， 市民負擔樓價的能力，將會拾級而上，令樓價上升有實質的支持。

之前房地產不景氣 施工減慢、供應追不上

此外，施永青又表示，由於之前房地產市場不景氣，很多發展商都減少了土地方面的投資，同時亦減慢了施工速度，令未來的樓宇供應嚴重追不上市場需要。政府稱未來三至四年可以有十萬個單位的潛在供應，看來不易達標。樓宇供應一旦斷崖，政府想補救亦無能為力。屆時，不可思議的樓價，也會被供不應求的環境合理化。