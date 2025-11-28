美聯：新盤貨尾較高位大減4000伙　料年底有望跌穿1.9萬伙

庫存量續減，新盤累積貨尾量跌至約1.9萬伙。據美聯物業研究中心資料顯示，11月(截至26日)全港累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約19,060個單位，按月續減2.9%，連跌10個月，創自2023年6月後的29個月(近2年半)新低，比起今年1月高位23,121伙已大幅減少超過4,000伙，跌約17.6%。



美聯物業分析師岑頌謙指出，雖然12月樓市或受假日氣氛影響，但預期下月美國聯儲局有機會進一步減息，相信樓市暢旺氣氛將持續，料12月一手成交量繼續超過千宗，即屆時將連續11個月錄逾千宗，將創自2013年一手銷售條例後最長紀錄，並預期12月累積貨尾量將續減，年底有望進一步跌穿1.9萬伙水平。

↓↓每月累積貨尾量↓↓

3區貨尾較今年1月高位全線減少 貨尾減少接近2,800伙

岑頌謙續稱，若將最新11月(截至26日)的貨尾數量與今年1月貨尾高峰期約23,121伙相比，港、九及新界3區的貨尾量均全線減少。

減幅最多的是九龍區(包括將軍澳及西貢)，該區最新錄10,213伙，較1月大幅減少約2,780伙，減幅達21.4%；港島區(包括愉景灣)方面，最新貨尾量錄3,038伙，較1月減少約488伙，減幅亦達13.8%；新界區方面，最新貨尾單位為5,809伙，較1月減少793伙，減幅約12%。

年內一手成交量超過一半屬貨尾

今年累積貨尾量得以持續減少，主因是貨尾去貨快。據資料及市場消息，本年(截至11月26日)一手成交量錄18,561宗，較去年全年15,506宗已大幅高出約19.7%，比起2014年至2024年平均每年約14,938宗更大升約24.3%。

值得留意的是，若將年內18,561宗一手成交，按今年推出全新盤與2024年或以前推出項目貨尾的成交量劃分，全新盤成交量錄約47.7%，貨尾成交量更佔約52.3%，今年貨尾盤去貨快，成為期內累積貨尾下跌的動力。

2025年(截至11月26日)一手成交量按全新盤與貨尾盤劃分