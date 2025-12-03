01消息｜紅磡全幢納米樓1.4億沽、最細133呎　招商局置地購作宿舍

學生宿舍前景看俏，再有市區全幢物業沽出。內房企業新城發展（1030）持有的紅磡漆咸道北411號住宅項目「晉匯」，消息指新近以約1.4億元沽出，新買家為招商局置地。據了解，該宗交易目前正在進行盡職審查，完成交易後，預計招商局置地將會把項目用作學生宿舍。



該項目在9月份推出放售，市場估值約2億元，反映成交價較估值低約3成。該項目全幢批則面積約17,451平方呎，提供54個納米單位，以成交價計算，折合每個單位價值260萬元。



每層3伙開放式戶、實用面積最細133呎

物業於2019年入伙，地盤面積約1,970平方呎，現為一幢21層高的住宅大廈，地下1個商舖，1樓為宿舍共用空間，3至25樓為住宅樓層，設有54個開放式單位，總樓面面積約 17,451平方呎。據了解，該項目每層3伙，一律為開放式戶，實用面積由133至153方呎。

代理指，紅磡漆咸道北411號住宅項目晉匯為全幢新式住宅，只需少量翻身可立即投入營運，因此吸引不少營運商及對學生宿舍板塊感興趣的投資者出價洽購。

根據政府數據，2024/25學年全日制專上學生有約192,000名，非本地生有約80,000人，但學年的宿舍單位總數只有約44,000個，考慮到非本地全日制學生報讀人數不斷上升的趨勢，本港專上學生宿位明顯短缺。

