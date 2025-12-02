宏福苑大火｜經絡曹德明：火災後按揭問題複雜　按揭、保險變數大

【大埔/宏福苑/大火災/大埔宏福苑援助基金】上周三（26日）發生的大埔宏福苑大火，至今已造成超過一百人死亡，屋苑設8幢住宅大廈，當中7幢受到大火波及，近二千戶家庭頓失家園。



大埔宏福苑火災後，業主對按揭償還問題深感憂慮。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明日前接受傳媒訪問，相關剖析獲廣泛引述，為更全面助業主了解情況，曹德明就按揭與保險的關鍵問題再作補充說明，指火災後按揭問題複雜，按揭及保險變數較大。



曹德明指出，宏福苑業主能否以保險抵償按揭，目前仍存變數，其一，物業災後價值難評估，更因其居屋屬性涉及補地價，更添銀行估價的複雜性；其二，火災責任尚未釐清，保險賠償程式未能啟動，賠付責任誰屬及金額均屬未知之數。

曹德明強調，若業主期望以自購火險（結構性水火險）的賠款來償還按揭餘額，須留意以下三大基本條件。

以保險賠款償還按揭餘額須留意三大基本條件

首先宏福苑屬集體火險，由法團投保，保險賠償原則上用於公共重建，並非直接用於清償個別按揭貸款。若用保險賠款償還按揭餘額，業主須自行投保火險。

其後，保單額度足以覆蓋未償還貸款餘額；最後，需確認最終責任認定屬於該保單承保範圍，且賠償金額符合條件。

目前，多家銀行已提供半年按揭還款寬限期，以緩解業主短期壓力。由於調查仍在進行，且各業主按揭條款與保險內容不一，曹德明建議業主可向貸款銀行及保險公司諮詢具體安排。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。