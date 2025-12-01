宏福苑大火｜經絡曹德明：火險賠償抵按揭欠款　料業主不需再供款

【大埔/宏福苑/大火災/大埔宏福苑援助基金】上周三（26日）發生的大埔宏福苑大火，至今已造成超過一百人死亡，屋苑設8幢住宅大廈，當中7幢受到大火波及，近二千戶家庭頓失家園。宏福苑過去多年有不少二手成交個案，相信不少業主有為單位承造按揭，對於部份單位已被大火嚴重燒毀，成為已受損的抵押品，小業主是否仍需要繼續為受損單位供款，引起社會討論。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明日前在港台節目《千禧年代》上表示，理論上業主依然要繼續供樓以償還按揭，惟申請按揭時銀行一般會要求業主購買火險，而火險賠償金額料能為業主向銀行償還剩餘的按揭貸款。



曹德明表示，一般業主向銀行申請按揭，銀行會要求業主購買相同於按揭額的火險，若發生意外導致單位受損，保險公司屆時會向銀行賠償，在銀行角度是已經償還剩餘的按揭貸款。在單位發生火災的情況下，他表示，理論上業主依然要繼續供樓以償還按揭，但火險會向銀行賠償剩餘的按揭貸款，所以業主日後不需再供款。

事實上，日前已經有銀行提供6個月按揭暫免還款，以減輕受災居民的即時資金壓力，同時也讓保險公司與銀行溝通及確認火險的賠償金額。

火險賠償按重建物業為準則 一般先還銀行按揭

舉例說，一名小業主以400萬元購買一伙住宅單位，目前尚餘200萬元的貨款額未還。假若單位發生火災受損，承做火險的保險公司將會以重建物業作為準則，賠償物業重建，再假設目前單位市值跌至300萬元，則火險將向銀行賠償尚餘未還的貸款額200萬元，同時再向小業主賠償100萬元。惟實際賠償金額也需視乎保額而定，需要視乎保額是否足額。

宏福苑估價「歸零」 料重建後才能恢復

至於目前宏福苑大部份單位均顯示「未能提供估值」。曹德明指，現時宏福苑難以釐定樓價，因此被暫停提供估價，又指銀行不估價為合理安排。被問及宏福苑估價「歸零」，曹德明預計，或要等宏福苑重建或復修才能恢復估價