中原料「供樓平過租」持續　2026年樓價跑贏租金、全年睇升15%

2025年整體樓市回暖，本地龍頭代理之一的中原預計，今年一手成交宗數有望突破2萬宗，而二手成交量則預計可達約3.9萬宗。中原又預計預期2025年全年CCL有望錄得約5%升幅，扭轉過去三年的頹勢，更預測受到美元貶值、減息、租金上升、經濟復甦等利好因素，2026年樓市全年看升15%。



明年料延續「租價齊漲」局面

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑預料，來年租金升勢亦會延續，形成近年罕見的「租價齊漲」局面。但樓價升幅有望跑贏租金，主要因現時住宅價格較2021年高峰仍累跌逾兩成，具追落後條件。

他又指，住宅租金已連升11個月，且連續兩個月創歷史新高，而樓價仍遠低於頂峰。而且在減息環境下，「供樓平過租」持續吸引租客轉租為買，隨著更多人買樓，部分市民不願再捱貴租，租務需求可能因此回落，導致來年租金升幅放緩，料租金全年上升5%，增幅與去年相若。

二手交投料增3成至5萬宗

至於樓價方面，陳永傑預測2026年樓市將處於反彈初期，各項數據有望顯著回升，料全年樓價有約15%的升幅。成交量方面，一手市場預計可維持20,000宗高位。二手方面，受惠於一手樓價上升及減息效應，料成交量會躍升近3成，達50,000宗。反映二手樓價的CCL則料上升15%至164點，惟與2021年8月191.34點歷史高位，仍存在約14%差距。

左起中原地產研究部高級聯席董事楊明儀、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

2025年政府放寬百元印花稅門檻，而且港股造好，H按回落，銀行重啟減息等利好因素刺激，樓市買賣明顯轉旺。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，2025年首11個月整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）錄71,703宗，預測全年約78,000宗，將按年上升一成半，創2021年96,133宗後的4年新高。

新盤登記將創6年新高 低價一手樓佔比上升

一手私人住宅方面，首11個月錄18,794宗，預測全年約20,000宗，將按年上升近兩成，創2019年20,685宗後的6年新高。今年只有低價一手成交佔比上升，價值500萬元或以下的宗數比例，由2024年的22.1%上升至今年的29.9%。

二手樓登記將創4年新高

二手私人住宅方面，首11個月錄35,875宗，預測全年約39,000宗，將按年上升一成半，創2021年51,928宗後的4年新高。500萬元或以下的低價成交及2,000萬元以上的高價成交升幅顯著。今年500萬元或以下、2,001萬至5,000萬元及5,000萬元以上的宗數比例，分別錄49.8%、3.0%及0.7%，均較去年上升。

住宅部營業額38億 明年人手、分行擬增一成

中原地產又指，住宅部今年營業額料達38億元，明年目標41.8億元。現時分行330間，明年人手及分行目標增加10%至360間，及4,900人。