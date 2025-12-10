油塘柏景峰周六次輪銷售150伙、主打兩房 入場費427.4萬起
撰文：黃祐樺
早前有新盤因大埔宏福苑五級火災暫緩推售，部分新盤目前已重新上載銷售安排。由信置（0083）、資本策略地產（0497）及港鐵（0066）合作發展的油塘通風樓住宅項目柏景峰 ONE PARK PLACE，亦重新落實在周六（13日）展開次輪銷售150伙。
周五次輪銷售的150伙全數為標準單位，包括29伙一房、119伙兩房、以及2伙三房連儲物室單位。若扣除最高15%折扣，該批單位折實價由427.4萬至950.7萬元，折實呎價由14,108至16,448元。
入場費427.4萬起
入場單位為3座8樓C7室，實用面積293平方呎，一房間隔，折實價427.4萬元，折實呎價 14,589元。另最低呎價單位為1座6樓A8室，實用面積375平方呎，兩房間隔，折實價529萬元，折實呎價14,108元。
7年前中標、每呎補地價4657元
柏景峰建於港鐵通風樓之上，此通風樓是將軍澳線鐵路隧道的通風設施。相關地皮於2018年5月份批出予信和置業（0083）及資本策略地產（0497）的合組財團。當時消息指出，項目補地價金額近15.15億元，以可建樓面約32.53萬平方呎計，即每呎補地價4,657元，
當時業界預計，項目每呎樓面地價1.05萬至1.5萬元，估值約34億至49億元。發展商除須提供港鐵固定分紅，比例為定額25%外，亦需一口價競投定勝負。
