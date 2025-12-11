聯儲局減息｜會地黃光耀：減息刺激經濟 減輕供樓、企業融資成本
撰文：黃祐樺
出版：更新：
美國聯儲局一如市場預期預料，宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率降至介乎3.5厘至3.75厘。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，減息有望減輕供樓及企業融資成本，集團旗下按市況推出全新優質項目，回應市場需求。
減息有望減輕供樓及企業融資成本
黃光耀指，聯儲局宣布再度減息0.25厘，金管局亦隨即下調基本利率，有望減輕供樓及企業融資成本，刺激經濟；加上股市暢旺，差估署樓價指數5連升，帶動用家及投資者加快入市，推動樓市向好，今年至今一手成交已突破1.9萬宗，創一手新例後新高。
旗下新盤成交持續理想
集團旗下鐵路上蓋項目SEASONS系列、灣仔春園街新盤SPRING GARDEN 、啟德現樓項目MONACO系列、DOUBLE COAST及MIAMI QUAY，以及KOKO HILLS等，近日成交持續理想，並將按市況推出旗下全新優質項目，回應市場需求。
