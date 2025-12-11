新世界佐敦瑧爾截收逾2500張票、超購逾38倍　明日開售全盤63伙

新世界（0017）佐敦新盤瑧爾，將於明日（12日）盡推全盤63伙，折實平均呎價為21,762元，總值約4.14億元，當中大手客最多可購9伙。項目已於今日下午2時截票，累收逾2,500張入票，超額認購逾38倍。



發展商表示，項目累收逾2,500張入票，超額認購逾38倍，當中不乏大手投資者，超過30%入票者有意認購全層三個單位，更有超過一組入票者表示有意認購9伙。雖然大手客眾多，但項目仍預留了12伙於B組時段發售。另外亦有超過60%入票者為港漂人士。

大手客最多可購9伙

周五銷售共分4組（員工、S、A及B組）進行銷售，當中新世界集團員工組別可購1至3伙；S組買家最少購買同一樓層之A,B及C單位，最多可購9伙；而A組買家可購最少2伙，最多可購4伙；B組買家可購1至2伙。