康城GRAND SEASONS系列累售1700伙　預告加推加價空間最多5%

會德豐地產發展的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，今日（11日）首度開放現樓會所Seasons Retreat的四季園林予傳媒參觀。會所連同園林共逾9.8萬平方呎，提供一系列水主題設施。發展商表示，項目日後加推將有最多5%提價開價。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目今年至今累售近740伙，套現近47億元；自開售至今則累售近1,700伙，套現逾106億元。當中第12A期SEASONS PLACE早前更獲批轉讓同意書，正式發出交樓信，展開交樓。而第12B期PARK SEASONS亦預計於一月獲批轉讓同意書。

黃光耀續指，隨着現樓及會所開放予公眾參觀，相信之後加推有5%內的提價空間。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。（中）

↓↓現樓會所Seasons Retreat↓↓