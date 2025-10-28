差估署：9月樓價指數漲1.32%　首9個月累升1.1%　惟較高位仍挫27%

據差餉物業估價署最新資料，2025年9月私樓售價指數報292.5點，較2025年8月份288.7點，按月升3.8點或約1.32%，連升四個月。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約26.53%，而單計今年首9個月，樓價反升約1.14%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報294點，按月升約1.3%；大型單位（D、E類）報267點，按月升約1.37%。

A類細單位升得最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報312.7點，按月升約1.43%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報285.2點，按月升1.39%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報274.1點，按月升0.51%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報268.1點，按月升約1.36%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報263.5點，按月升約1.39%。

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒。

萊坊王兆麒：全年樓價或升2至3%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，⁠⁠市場氣氛明顯回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，Hibor 未能維持低位去帶動按息大幅回落，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價短期內仍未能明顯回升。

美國關稅繼續為全球經濟帶來不確定性，聯儲局很可能於10月議息再減息0.25厘以推動經濟，預測樓價在未來幾個月會開始好轉，但2025年全年香港樓價仍未見明顯回升，全年或升2至3%。2026年上半年有望明顯回暖，樓價明年全年有機會升5%。

2025年9月私樓售價指數報292.5點，較2025年8月份288.7點，按月升3.8點或約1.32%。（資料圖片）

料年內再下調最優惠利率

他預料，香港銀行會在年內再下調最優惠利率P 0.25厘，按息將回落至近3%水平，低於租金回報率，吸引更多投資者入市。又預計新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少12,000至13,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2026年上半年回落至較健康水平。短期內按月成交將徘徊在5,000宗左右水平。預計今年一二手成交量會上升至60,000至62,000宗左右。

⁠發展商積極去貨。受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。