差估署：10月樓價指數再漲0.41%、連升五個月　今年樓價累升1.76%

據差餉物業估價署最新資料，2025年10月私樓售價指數報294.3點，按月上漲約0.41%，連升五個月，成為過去4年最長升浪。今年首10個月累升約1.76%。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約26.07%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報295.8點，按月升約0.37%；大型單位（D、E類）報269.4點，按月升約0.41%。

E類大單位漲最多、升幅逾1%

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報315.1點，按月升約0.51%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報286.3點，按月升0.14%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報276.5點，按月升0.655%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報270.3點，按月升約0.82%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報266.4點，按月升約1.06%。

萊坊王兆麒：2025年樓價可升2至3%

萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，聯儲局很可能於12月議息再減息0.25厘以推動經濟，預測樓價農歷新年後會開始明顯好轉，但之前香港樓價仍未會見明顯回升，2025年樓價料升2至3%。2026年樓價有望明顯回暖，全年有機會升4至5%。

他又表示，⁠⁠市場氣氛明顯回暖，但由於貨尾量仍然處於高位，Hibor 未能維持低位去帶動按息大幅回落，市場購買力繼續傾斜新盤，而新盤開價未見進取，二手樓價今年內仍未能明顯回升。又預料香港銀行會在年內最優惠利率P再下調0.125至0.25厘，按息將回落至近3%水平，低於租金回報率，吸引更多投資者入市。

⁠王兆麒預計新盤銷情比二手好，但貨尾量仍然高企，預計要再減少12,000至13,000伙後，才有利樓價明顯回升，以現時銷售步伐最快在2026年年中回落至較健康水平。