山頂超級豪宅1 Plantation Road六千呎洋房近5.6億沽　呎價9.1萬

九倉（0004）及會德豐宣佈，山頂種植道1號1 Plantation Road第一期，售出Plantation Boulevard 1號洋房，成交價5.579億元，呎價91,130元。



上述Plantation Boulevard 1號洋房，實用面積6,122平方呎，設有花園4,430平方呎，庭院511平方呎、天台53平方呎。新買家採用180天成交期，若提前於簽署臨時合約日期後90日內付清樓價，可獲現金回贈5%。此外，發展商提供傢俱及物件送贈優惠。

種植道1號提供20幢洋房，每座洋房實用面積約4,600至7,500平方呎，設私人升降機及車庫，並分為三階段發展。另設有項目建築模型參觀。 發展商在2023年3月份曾透露將出售5幢連裝修洋房，其餘15間則傾向長線出租。

1 Plantation Road第一期提供8幢獨立洋房，每幢樓高3層並附設地庫、花園及天台，實用面積由5,513至6,122平方呎，均屬四房間隔。

最大洋房6122呎、設巨型不規則花園

當中面積最細的為9號洋房，實用面積5,513平方呎，圖則可見單位地下為客廳區域，設有前院及花園，1樓及2樓為睡房區域。而面積最大的為1號洋房，實用面積6,122平方呎，地下同樣設有前院及花園，2樓再特別設有一個巨型不規則花園，單位内全層為主人房、書房及衣帽間。