賣地計劃｜供應超標20%！下季推兩官地670伙　連一鐵一局近三千伙

撰文：蔡偉南 李煥好
發展局局長甯漢豪今日（12月29日）公佈新一季（2026年1月至3月）賣地計劃，新一季將推兩幅中小型住宅官地共670伙，連一鐵一局、私人發展及重建項目，綜合各個來源新一季提供合共2,960伙。至於本財政年度四個季度合共私樓供應15,750伙，超過全年賣地目標13,200伙的約20%。

甯漢豪表示，下一季（2026年1月至3月）將以招標形式推出2幅中小型住宅地皮，涉及670伙，分別為牛頭角彩霞道住宅地皮，提供470伙，以及筲箕灣東大街住宅地皮，提供200伙。

港鐵錦上路站2期涉1290伙、市建局啟德沙浦道涉810伙

甯漢豪又指，港鐵（0066）將推錦上路站2期項目，涉及1,290伙，市建局將推啟德沙浦道項目，涉及810伙。另私人發展及重建2個項目涉及190伙。即綜合各個來源新一季提供合共2,960伙。

本財年私樓供應15750伙、超標20%

至於本財政年度四個季度合共推出15,750伙，超過全年賣地目標13,200伙的約20%。本年度土地供應中，有約六成供應是來自私人發展及重建項目，而另外約四成則來自政府官地及一鐵一局。

