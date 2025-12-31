十大屋苑全年成交2275宗、創3年新高　呢個屋苑急升4成｜2025回顧

12月節日氣氛濃厚，長假期影響睇樓活動，屬樓市傳統淡季，中原地產十大屋苑全月僅錄得188宗成交，按月下滑9.2%。不過全年計，十大屋苑2025年錄得2,275宗成交，較去年增長6.2%，更創3年新高。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上述情況可見二手樓市明顯回暖，而反映二手樓價的中原城市指數CCL最新報143.56點，全年累升4.30%，顯示樓價已觸底回升，呈價量齊升格局。踏入2026年，低息環境持續，料買家入市意欲有增無減，二手交投會逐步升溫。



港島區方面，太古城屋苑全年累錄約276宗成交，按年減少約一成，但平均實用呎價則向升，呈量跌價升；康怡花園全年錄約135宗成交，按年增加29.8%。12月平均呎價約13148元，亦較去年同期的12377元上升6.2%，呈價量齊升局面。

資料來源：中原。（香港01製圖）

涉事現場為太古城一單位。(資料圖片)

黃埔花園交投量急升4成

九龍區方面，黃埔花園表現不俗，2025年錄得301宗成交，按年升逾4成，更創4年新高，平均實用呎價則錄6.5%跌幅，呈量升價跌局面；美孚新邨2025年交投價量齊升，全年錄得317宗成交，按年微升1.9%；平均實用呎價最新報10477元，按年反彈12%，成樓價升幅最高的屋苑，增值能力極高。

資料來源：中原。（香港01製圖）

黃埔花園是十大藍籌屋苑之一。

嘉湖山莊平均呎價8569元、按年升6.6%

新界區方面，沙田第一城全年錄272宗二手成交，較去年增加11% ，12月份屋苑實用呎價錄約13301元，較去年同期升3.4%；天水圍嘉湖山莊全年累計錄約346宗，較去年輕微減少2.3%，12月實用平均呎價錄約8569元，按年升約6.6%，優於大市。代理指，受惠政府放寬100元印花稅門檻，加上供平過租效應下，細價上車盤交投活躍，樓價升勢明顯。

上車天堂天水圍嘉湖山莊。（中原提供）