香港置業：一手貨尾跌穿18400伙　大減近3300伙　創逾兩2年半新低

2025年股市造好、減息周期重啟、利好樓市政策出台等因素，樓市氣氛好轉，加上發展商以吸引價策略積極推售新盤，一手銷情理想，帶動累積待售貨尾量下跌。香港置業研究部董事王品弟表示，2025年全港累積待售貨尾量（樓花及現樓）錄約18,387伙，較2025年11月約18,889伙減少約2.7%，連跌11個月，創逾2年半新低；若與2024年12月約21,674伙相比，2025年年內累積貨尾共減少近3,300伙。



↓↓每月累積待售貨尾量↓↓

若以三區劃分2025年累積待售貨尾數量變化，港島、九龍及新界3區均按年全線減少，當中減幅最多的是九龍區(包括將軍澳及西貢)，2025年12月待售貨尾單位有約9,974伙，較2024年12月約12,175伙大幅減少約2,201伙，減幅達18.1%；其次為新界區，2025年12月待售貨尾單位有約5,511伙，較2024年12月約6,335伙減少約824伙，減幅約13%；而港島區(包括愉景灣)2025年12月待售貨尾單位有約2,902伙，較2024年12月約3,164伙減少約262伙，減幅約8.3%。

2025年一手成交量約52%屬貨尾 兩房貨尾成交佔最多

2025年累積貨尾量得以持續減少，主因是貨尾去貨快。據香港置業資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，2025年一手售出單位錄20,056伙，較2024年15,502伙大增約29.4%，創自2013年一手銷售條例以來新高，足見2025年一手市場相當活躍。

值得留意的是，若以2025年推出的全新盤與2024年或以前推出的項目貨尾售出單位劃分，全新盤售出單位錄約9,613伙，佔約47.9%，貨尾售出單位錄約10,443宗，則佔約52.1%；該10,443伙貨尾售出單位中，有約3,995伙屬兩房單位，佔貨尾售出單位約38.3%，各間隔類別中最多；其次為一房單位，有約3,269伙，佔貨尾售出單位約31.3%；三房或以上單位亦有約2,415伙，佔貨尾售出單位約23.1%；開放式單位最少，有約764伙，佔貨尾售出單位約7.3%。

↓↓2025年一手成交量按全新盤與貨尾盤劃分↓↓