深圳富豪身家插水逾200億！10.39億沽Mount Nicholson近萬呎洋房

山頂超級豪宅Mount Nicholson錄得二手洋房成交個案。由深圳上市企業怡亞通董事長周國輝持有的Mount Nicholson洋房，新近以10.39億元沽出，較2016年買入價升值2.09億元或25%。



上述個案為Mount Nicholson 6號洋房，實用面積9,455方呎，為項目第二大面積洋房，設獨立升降機及1,728呎私人車庫，並設6,188方呎前後花園、1,530方呎天台及平台，以及冷暖水泳池。該洋房享維港景色。

資料顯示，該幢洋房在2026年12月中以10.39億元沽出，成交呎價高達109,889元。

2016年買入價8.3億創洋房新高 九年升值2億

翻查資料，該幢洋房原業主為周國輝，於2016年2月份斥資8.3億元買入，當時更創出創不可分割地段洋房成交價新高，成交呎價87,784元。

深圳怡亞通供應鏈股份董事長周國輝，在2016年以8.3億元購入Mount Nicholson 6號洋房。（網上圖片）

周國輝享供應鏈服務開創者美譽

周國輝為深圳上市企業深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司及其創始人，現任公司董事長，被譽為中國供應鏈服務的開創者。怡亞通成立於1997年，總部設在深圳，據公司的網頁資料顯示，聲稱全球員工逾兩萬人，業務覆蓋國內主要城市（包括香港）、東南亞、歐美及澳洲等10多個國家和地區。

高峰期《2015胡潤百富榜》排第53位、身家290億人民幣

資料顯示，周國輝曾年打入《2015胡潤百富榜》，排名第53，估計其身家達到290億元人民幣。不過據內媒報道，近年其財富出現大幅插水的情況，在2024年10月周國輝降至《胡潤百富榜》第754位，身家降至90億元人民幣。而在2025年3月發布的《胡潤百富榜》，由於上榜門檻為10億美金，周國輝未能出現在該榜單內。

山頂MOUNT NICHOLSON。(資料圖片)

山頂MOUNT NICHOLSON。（馮國良攝）

山頂MOUNT NICHOLSON。（余俊亮攝）