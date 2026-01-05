新地西沙第2A期SIERRA SEA最快本周末首輪開售

新地（0016）位於西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA收票理想，截至昨日1月4日，該盤已錄得逾16,000個購樓意向登記。以項目首兩張價單合共221伙計算，超額認購71倍，並累計錄得逾兩萬個參觀人次。新地代理總經理胡致遠表示，項目最快本周末首輪開售，並考慮增設特別組別予大家庭或大手買家，可同時購入樓上樓下或毗鄰單位。



SIERRA SEA周邊配套趨完善。一田全新概念店YATA Fresh於上月正式進駐西沙灣GO PARK 2，一田署理首席執行官黃耀霆表示，由即日起至今年12月31日，住戶於店內出示專屬手機應用程式，即可享95折購物優惠，購物滿300元即享免費送貨服務。

左起新地代理總經理胡致遠、一田署理首席執行官黃耀霆。

該盤日前 (1月3日) 加推價單第2號，推出73伙單位應市，折實平均呎價11,595元。發展商指，新加推單位由於樓層景觀座向有所不同，屬原價加推。

該盤去年底公佈的首張價單提供148伙，首批折實平均呎價10,968元，較對上一期SIERRA SEA第1B期首張價單折實平均呎價10,638元，上升3.1%。

Sierra sea 2A

↓↓Coral Avenue第3座20樓J室↓↓

↓↓Coral Avenue第3座20樓A室↓↓

+ 2

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

↓↓Coral Avenue第3座20樓E室↓↓

西沙第2A期SIERRA SEA。