西沙第2A期SIERRA SEA加推73伙　周六價單首賣213伙、另招標49伙

樓市回暖，發展商積極推盤。新地（0016）位於西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA今日 (1月6日) 再度加推，推出全新一張價單第3號，涉及73伙，折實平均呎價12,263元，入場費375.48萬元。另落實本周六（10日）展開首輪銷售262伙，當中213伙以價單形式發售，入場費為343.55萬元，另招標49伙。首輪銷售將於本周四截票及翌日進行抽籤。



參考對上一張價單第2號，同樣加推73伙，其折實平均呎價為11,595元，即是次價單第3號折實平均呎價12,263元，較上一張價單高出5.8%。不過發展商表示，由於樓層景觀座向有所不同，屬原價加推。



3號價單折實均價約1.22萬 較上一張貴5.8%

是次加推價單第3號，涉及13伙一房、46伙兩房，以及14伙三房，價單第3號折實售價由375.48萬元至831萬元，折實呎價由10,644元至13,608元。

當中入場單位為Coral Avenue 第5座15樓J單位，實用面積299平方呎，屬一房間隔，折實售價為375.48萬元，折實呎價12,558元。至於，呎價最低單位則為Coral Avenue 第5座2樓A單位，實用面積700平方呎，屬三房套連工作間間隔，折實售價745.11萬元，折實呎價為10,644元。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理胡致遠。

首張價單折實均價約1.1萬

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA在2025年12月30日公佈首張價單提供148伙，首批折實平均呎價10,968元，較對上一期SIERRA SEA第1B期首張價單折實平均呎價10,638元，上升3.1%。

其後該盤第2A期在1月3日加推2號價單，提供73伙，折實平均呎價升至11,595元。而最新加推的3號價單的73伙，折實平均呎價更進一步升至12,263元。不過發展商表示，由於樓層景觀座向有所不同，屬原價加推。

新地：樓層景觀座向有所不同 屬原價加推

參考價單2號資料，當中一伙第5座12樓J室，實用面積299平方呎，屬一房間隔，價單售價為441.31萬元，呎價為14,760元，至於新推出的價單3號，屬於同一柱的第5座15樓J室，實用面積同屬299平方呎，同屬一房間隔，價單售價為441.75萬元，呎價為14,774元，兩者售價僅相差4,400元或不足0.1%。

西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA。

周六首輪銷售262伙 價單賣213伙

該盤落實本周六（10日）展開首輪銷售262伙，當中213伙以價單形式發售，涵蓋27伙一房、134伙兩房及52伙三房，實用面積由297至700平方呎，市值逾14億元。其餘49伙則以招標形式推售，主要為特色單位，實用面積275至835平方呎。

以價單形式發售之單位折實售價由343.55萬至831.86萬元，折實呎價由10,017至13,776元。

入場費343.55萬元起

入場單位為Coral Avenue 第1座G2樓G單位，實用面積由297平方呎，屬一房間隔，折實售價為343.55萬元，折實呎價11,567元；而最低呎價的單位為Coral Avenue 第2座2樓A單位，實用面積700平方呎，屬三房套連工作間間隔，折實售價701.19萬元，折實呎價10,017元。