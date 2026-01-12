西半山天御5577呎四房大宅4.32億沽　呎價75831元　創項目雙破頂

恒地（0012）及新世界（0017）西半山美麗臺重建項目天御（THE LEGACY）第二期今日（12日）再沽一伙，為第1座39樓全層，實用面積5,577平方呎，屬四房套間隔，以近4.32億元連車位沽出，呎價75,831元，創整個項目成交價及呎價新高。



恒地（0012）及新世界（0017）西半山美麗臺重建項目天御。

凱柏峰招標沽5伙 套現逾3800萬

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰招標沽5伙，套現逾3,800萬元，當中凱柏峰I第1B座38樓C單位，兩房間隔，實用面積461平方呎，成交價785.7萬元，成交呎價17,043元。發展商表示，凱柏峰自2025年現樓重推後，累計售出1,045伙，總銷售金額近70億元。

信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰。

維港‧灣畔3768.1萬沽2伙兩房

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」售出2伙兩房套連儲物室單位，吸金3,768.1萬元，分別是第2B座30樓B單位，實用面積為579平方呎，以1,912.2萬元沽出，呎價33,026元，以及第2B座27樓B單位，實用面積為579平方呎，1,855.9萬元沽出，呎價32,054元 。