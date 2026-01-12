二手居屋有水位！將軍澳翠嶺峰海景三房750萬沽　8年升近三成

樓市氣氛轉旺，二手居屋市場有水位。當中將軍澳翠嶺峰有海景三房，新近以未補地價750萬元沽出，呎價10,949元。上手業主放盤近兩年累減130萬元，最終持貨近8年單位升值近三成。



海景三房750萬沽

香港置業將軍澳首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為將軍澳翠嶺峰高層G室，實用面積685平方呎，屬三房套間隔，可望海景，原業主於2024年4月初以880萬元叫價放盤，再在去年5月減價下調叫價至798萬元，終新近以750萬元未補地價沽出，呎價10,949元。換言之，單位放盤近兩年累減130萬元易手。

↓↓翠嶺峰高層G室↓↓

持貨近8年 單位升值近三成

據知，原業主於2018年以594.7萬元購入，持貨近8年，是次轉手帳面獲利155.3萬元，單位期內升值26%。劉浩勤續指，翠嶺峰上月亦只有沽1宗二手成交，目前有12個二手放盤，入場費由325萬元起。