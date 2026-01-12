西沙第2A期SIERRA SEA招標沽17宗、套現1.6億　呎價最貴2.16萬

新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA，周六首輪213伙價單單位即日沽清。發展商今日（12日）表示，再錄得17宗標售成交，單日套現逾1.6億元。



該批以招標形式的單位涵蓋兩房至三房，實用面積391至835平方呎，成交金額由568.9萬元至1,596.45萬元，成交呎價由13,686元至21,603元。

當中成交金額及呎價最高為Coral Avenue第2座22樓C單位，屬三房一套及儲物室連洗手間間隔，設120方呎平台及481方呎天台，實用面積739平方呎，成交金額為1,596.45萬元，呎價為21,603元。

西沙第2A期SIERRA SEA。

西沙第2A期SIERRA SEA

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。