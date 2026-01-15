新地（0016）旗下啟德天璽．海進入交樓程序，樓盤⁠第2B期有望於第一季獲得滿意紙並以現樓推售。該盤今日以逾2.7億沽出5伙，個別四房呎價高達約5.1萬元，有部分單位成交價較樓花期造價有近10%或以上的升幅。至於集團新盤部署方面，預計古洞項目將於今年下半年推出，而元朗東成里項目則預計今年年底推出。



新地副董事總經理雷霆表示，集團今年已開售Sierra Sea 2A期，以及天璽．海招標單位，由於今年股市走勢大幅回勇，累積升幅接近三成，加上不少物業大額成交及轉手獲利消息令不少投資客加大信心入市，對今年樓市發展樂觀。

⁠第2B期有望第一季現樓推售

新地代理執行董事陳漢麟表示，天璽．海已正式進入交樓程序，本周初開始進行現樓後第一批招標，⁠第2B期有望於第一季獲得滿意紙並以現樓推售，自⁠上星期公佈招標文件後，日均30組至40組客戶前來參觀。

今日率先公布以招標形式售出的5伙單位，包括三伙1,366平方呎分別位於第5座18樓、10樓和9樓的B單位，以及1,124平方呎分別位於第7座17樓和15樓的B單位。

天璽．海呎價51503元、同戶型四房最高

當中第5座18樓B單位，實用面積1,366平方呎，成交價7,035.3萬元，呎價高達51,503元，為同戶型四房單位中最高，5伙成交金額合共為集團套現超過2.7億元。又指今天公佈的招標成交價⁠部分較早前樓花期的造價有近10%或以上的升幅，相信未來招標價格絕對有上調空間。

另⁠今日再加推7伙單位標售，集中為1,100平方呎至1,400平方呎單位，將陸續以招標形式推售餘下單位。