新地天璽．海四房現樓曝光　翡翠綠淺木色主調、逾400呎主人套房

新地（0016）旗下啟德天璽．海近日開放現樓示範單位參觀，屬第1座的22樓A單位，為四房三套間隔，連工作間、士多房連洗手間、私人升降機大堂及門廊。單位實用面積2,144平方呎，連73平方呎流線型露台，三間套房及客飯廳朝向一致，可望維港景。



以翡翠綠與淺木色為主調

單位設有專屬私人升降機大堂，單位另設門廊空間，以自動感應玻璃門劃分隔空間，除可連接消防員升降機大堂外，亦可直通廚房。全屋以翡翠綠與淺木色為主調，配合天然石材牆面。單位樓層與樓層之間標準高度約3.3米，客飯廳外連一個闊近5米、面積約73平方呎的流線型露台，採用全幅玻璃趟門及弧型玻璃圍欄設計。

客飯廳、廚房之間劃分出娛樂區 擺放木製麻雀枱

客飯廳間隔方正寬敞。飯廳擺放一張由天然石材的十人圓桌，搭配白色波浪紋餐椅及雙層吊燈。客廳部分擺放L型米白色沙發及墨綠色長型沙發後，仍有寬敞活動空間。餐桌旁特設品酒區。另外客飯廳與廚房之間利用玻璃趟摺門，劃分出娛樂區，擺放木製麻雀枱，提升空間運用的靈活性。

廚房配備多款廚具及家電，另相連工作間擺放洗衣機、乾衣機，並設有洗手盆、氣窗及隱藏式多功能抽濕機，可作洗衣房或多用途房。毗鄰士多房以全開式趟摺門分隔，連接洗手間，可用作工人房。

主人套房逾400平方呎 浴室設有地暖系統

其中一間睡房為套房設計，間隔方正，擺放雙人床及書桌後仍可三邊下床，設玻璃趟門高身衣櫃。至於另一間睡房同樣為套房，擺放一張雙人床。最後一間睡房改成書房，設兩面落地玻璃窗，同樣外望海景。

主人套房面積逾400平方呎，設兩面落地玻璃，當中一面為超廣角弧形觀景窗，望270度維港景。主人房空間足以劃分為寢區與偏廳兩部分。主人浴室採酒店式六件套設計。而主人浴室設有地暖系統。