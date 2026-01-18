新地天璽．海會所連園林8萬呎　中間設「水」為題藝術裝置｜多圖

新地（0016）旗下啟德天璽．海近日開放現樓會所連公用花園及遊樂地方參觀，佔地約8萬平方呎，屋苑中間設層層疊水的大型藝術裝置，上層有全海景餐飲空間、24小時健身室、可容納24人的宴會廳，以及電競房等。



會所連園林8萬呎

會所大堂樓底高逾8米，上層屬全海景餐飲空間，設計師以啟德機場跑道為靈感，當中設有酒吧可為項目度身設計多款調酒與無酒精飲品。另設獨立兩個宴會廳，包括可容納16人的「嚐宴」，以及容納24人的「品宴」，後者更連接戶外燒烤場，並設有麻雀房。

同時有戶外燒烤場及與私人派對空間。會所設有共享空間，以及可以提供花藝、茶道及手作文化活動，以及提供手沖咖啡與甜點等。

設24小時健身室、電競房等

健身與運動設施方面，設24小時健身室，以及更高私隱度的健身空間方便住戶攜同私人教練使用設施。同時設則設有空中瑜伽及TRX設備。另外亦可提供乒乓球桌，為身心靜修及鍛鍊體格的理想場地。

娛樂與親子設施方面，設音樂室配備鋼琴、鼓組及結他等樂器，並提供音響設備，亦有電競房，設有兩部模擬電競賽車系統。至於室內兒童遊樂空間設有繩網、滑梯、隧道與迷宮等設施，戶外兒童遊樂場則有滑梯與攀爬設施。

會所以園林水景為設計核心

當中會所以園林水景為設計核心，其中大型藝術裝置「池塘水景」以層層疊水的形式拾級而下。另設戶外泳池長約35米，並連接按摩池、兒童池，以及20米室內恒溫泳池。而室內池可望室外園林。