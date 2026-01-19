周末新盤錄335伙　2A期SIERRA SEA次輪18組大手客、均擲逾2100萬

周末再有大型樓盤推售，過去兩日（17日、18日）新盤市場共錄得約335伙成交，與上周的338宗成交相約，連續兩個周未新盤成交破300宗。當中西沙第2A期SIERRA SEA次輪價單229伙沽清，佔周末成近7成單位。



新地（0016）發展的西沙住宅項目第2A期SIERRA SEA周六展開次輪價單銷售229伙，全數沽清。發展商表示，次輪價單銷售組時段共有18組買家購入3至4伙單位，平均斥資超過2,100萬元。

買家60%來自新界東

客源方面，以新界區為主導，佔75%，當中60%來自新界東，餘下為新界其他地區，20%來自九龍區，5%來自港島區。目前第2A期Sierra Sea 有4伙單位尚未推出，初步決定計劃以招標形式推售。

柏瓏周末兩日沽12伙 最貴近800萬沽兩房

信置（0083）、嘉華（0173）及中國海外（0688）錦上路站柏瓏系列周末兩日共12伙，當中最貴一伙為柏瓏III 2座12樓A1單位，實用面積519平方呎，屬兩房間隔，成交價793.96萬元，呎價15,298元。柏瓏系列累售1,803伙，累積套現逾156億元。

另同系油塘柏景峰周末兩日共沽8伙，當中最高成交價單位為3座11樓C3單位，實用面積431平方呎，兩房連開放式廚房間隔，以666.91萬元沽出，呎價15,474元。發展商表示，項目開盤至今累售334伙，累套現逾18億元。

恒地周末沽20伙 吸金逾1.68億

另外，恒地營業（一部）旗下多個項目過去周末合共錄得20宗成交，項目包括Belgravia Place、The Haddon、The Henley及Henley Park，總成交金額超過1.68億元。當中The Henley單日售出12伙，總成交額逾1.09億元，最高成交呎價逾33,000元。

恒隆地產（0101）旗下九龍灣皓日招標沽一伙，屬三房一套工作間連洗手間，位於18樓A室，實用面積771平方呎，以逾1一348萬元沽出，呎價17,485元。

啟德The Henley。